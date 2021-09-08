«Много негатива от вас, ерунду пишете»: Джикия обратился к журналистам
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
16:58, 08 сентября 2021
Георгий ДжикияФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Защитник футбольного клуба «Спартак» и сборной России Георгий Джикия после матча квалификации ЧМ-2022 с командой Мальты ответил на вопрос, почему он стал реже общаться с журналистами. Его слова приводит Sports.ru.
Футболист признался, что он перестал общаться с журналистами из-за того, что от них исходит много негатива.
Всё время какую-то ерунду пишете. Чуть добрее будете — тогда будем общаться, — сказал Джикия.
7 сентября сборная России обыграла Мальту со счётом 2:0. После шести туров квалификации к ЧМ-2022 команда Валерия Карпина располагается на второй строчке группы H с 13 очками в запасе.
Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал игру национальной команды в сентябрьском цикле отборочных матчей ЧМ-2022. В трёх играх подопечные Валерия Карпина набрали семь очков.