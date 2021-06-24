Милонов предложил стадион для проведения матча между Россией и Украиной

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru прокомментировал предложение о проведении товарищеского матча между сборными России и Украины. Он предложил сыграть на стадионе в Сочи.

С одной стороны, идея очень красивая. С другой — надо вспомнить форму, в которой выступает украинская сборная, и подумать, как это будет воспринято нашими соотечественниками, которые живут в Донецкой и Луганской народных республиках. Насколько это будет корректно? Если бы футболисты украинской сборной предложили им сыграть и сказать, что лучше биться на поле спортивном, а не на поле боя, то это было бы красиво, — сказал Милонов.

Он отметил, что сам является постоянным участником событий и бывает в Горловке (ДНР). Поэтому не понимает, как к подобному матчу отнеслись бы его товарищи.

Не знаю, как отнесутся товарищи к тому, что мы будем есть попкорн с теми, кто на футболке фашистский лозунг носит. Насколько это этично? Я бы хотел посмотреть, как нормальные украинские ребята отбуцкали тех апологетов войны, которые постоянно раздувают заразу. Сейчас нет, я к этому не готов, у меня слишком много товарищей, которых потерял, — добавил он.

В случае если всё-таки удастся провести подобную встречу, то играть, как предложил Милонов, следует в Сочи.

Отправлять команды играть в Крым — это немного провокационно и сложно. Пусть едут в Сочи, увидят, как российские люди умеют строить и делать красиво, потому что то, что украинцы сделали со стадионом «Шахтёр», — это безобразие, — заключил он.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв предложил выяснить, какая из сборных сильнее на поле — российская или украинская. Он выступил за проведение товарищеского матча по футболу между двумя командами.