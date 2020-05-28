Гендиректор «Зенита» считает, что нужно играть матчи РПЛ без зрителей

https://static.news.ru/photo/f9551f12-a0c0-11ea-8703-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев уверен, что несмотря на спад заражений коронавирусной инфекцией и развитием положительной динамики, нельзя «совершать необдуманные поступки», которые могут привести ко второй волне. Это касается и возвращения болельщиков на стадионы.

Надо быть реалистами. Да, у нас появились положительные тенденции, но это не значит, что нужно терять голову и совершать необдуманные поступки, которые могут привести ко второй волне заражений. Нам надо закрепиться сначала на этом плацдарме, а затем уже двигаться дальше. Спорить, как лучше играть — со зрителями или без них? Тут другой вопрос: играть без зрителей или не играть вообще. И ответ на него очевиден — конечно, играть без зрителей, — сказал Медведев корреспонденту NEWS.ru.

По словам спортивного функционера, Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) обсуждают поэтапный план возврата зрителей на стадионы. Кроме того, «есть обнадёживающие события, когда люди смогут посещать кинотеатры при выполнении определённых условий». Тем не менее, по мнению Медведева, не нужно сравнивать кинотеатры со стадионами как минимум потому, что они «весомо отличаются вместимостью. Не надо делать громких заявлений, нужно работать и поэтапно двигаться от одного пункта до другого, чтобы приехать к конечной цели».

Похожего мнения придерживается и спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков, который считает, что несмотря на финансовые потери от проведения матчей Российской премьер-лиги без присутствия зрителей, необходимо прислушаться к требованию властей и играть при пустых трибунах, писал NEWS.ru.