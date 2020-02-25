https://static.news.ru/photo/13a89d98-57ac-11ea-817a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giuseppe Cottini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) официально объявил, что матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским «Интером» и болгарским «Лудогорцем» пройдёт в Милане без зрителей.

Органы здравоохранения города разрешили провести матч без болельщиков, — говорится в сообщении на сайте «Лудогорца».

Матч состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» 27 февраля в 21:00 по местному времени.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Интер» на выезде обыграл «Лудогорец» со счётом 2:0.

Ранее три матча чемпионата Италии по футболу были перенесены на неопределённый срок из-за вспышки коронавируса. Министр спорта Винченцо Спадафора решил отменить все спортивные мероприятия, запланированные на 23 февраля в регионах Венето и Ломбардия. Также был отменён этап Мировой серии Международного паралимпийского комитета (IPC) по плаванию, который должен был пройти в Италии, писал NEWS.ru.