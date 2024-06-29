Матч Евро-2024 экстренно прервали из-за погодных условий Матч Евро-2024 между Германией и Данией прервали из-за грозы с сильным градом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германий и Данией был экстренно прерван по причине неблагоприятных погодных условий, пишет ТАСС. Арбитр встречи Майкл Оливер принял решение увести футболистов с поля из-за начавшегося сильного дождя с градом и грозы.

Инцидент произошел на 35-й минуте встречи. Матч проходит в Дортмунде. Сначала судья увел игроков к кромке поля, а затем и в подтрибунное помещение.

Согласно актуальной информации, встреча между Германией и Данией возобновилась. Пока что счет открыт не был, футболисты ушли на перерыв.

Мужчина ранее напал с ножом на футбольных болельщиков в немецком Штутгарте. Инцидент произошел на Дворцовой площади, где люди смотрели трансляцию матча чемпионата Европы по футболу между сборными Турции и Чехии (2:1). В результате завязавшейся потасовки три человека получили ранения, из них двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Полиция задержала 25-летнего подозреваемого, его личность не раскрывалась.

До этого генеральный секретарь Сербского футбольного союза Йован Шурбатович информировал, что национальная сборная может отказаться от участия в чемпионате Европы. По его словам, это произойдет, если УЕФА не накажет команды Албании и Хорватии, чьи болельщики выкрикивали оскорбления в адрес сербов.