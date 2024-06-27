Мужчина напал с ножом на болельщиков в фан-зоне Евро-2024 Три человека получили ножевые ранения в драке в фан-зоне на Евро-2024 в Германии

Фото: IMAGO/Gonzales Photo/Lasse Lagon/Global Look Press

Мужчина напал с ножом на футбольных болельщиков в немецком Штутгарте, сообщает издание ZDF со ссылкой на местную полицию. Инцидент произошел на Дворцовой площади, где люди смотрели трансляцию матча чемпионата Европы по футболу между сборными Турции и Чехии (2:1).

В результате завязавшейся потасовки три человека получили ранения, из низ двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Полиция задержала 25-летнего подозреваемого, его личность не раскрывается.

Это не единственный инцидент на Евро-2024. Так, расстроенный болельщик прыгнул с трибун на португальского игрока Криштиану Роналду после матча Португалия — Грузия (0:2). На опубликованный в Сети кадрах видно, что футболист следует в подтрибунное помещение и перед самым входом сверху на него прыгает фанат. Спортсмена спасла охрана.

До этого генеральный секретарь Сербского футбольного союза Йован Шурбатович информировал, что национальная сборная может отказаться от участия в чемпионате Европы. По его словам, это произойдет, если УЕФА не накажет команды Албании и Хорватии, чьи болельщики выкрикивали оскорбления в адрес сербов. Фанаты на трибунах скандировали Ubij Srbina, что переводится как «убей серба».