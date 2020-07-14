Мать Самохвалова: Кикнадзе отказался помочь вдове футболиста «Локомотива»

https://static.news.ru/photo/0aabe736-c5e3-11ea-89ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: fclm.ru

Мать умершего защитника футбольного клуба «Локомотив» Иннокентия Самохвалова Татьяна Терехова рассказала, что генеральный директор московской команды Василий Кикнадзе отказался помочь вдове и двухлетнему сыну игрока.

Я звонила [Кикнадзе], просила рассмотреть вопрос о покупке жилплощади. Они квартиру снимают, остались без единственного кормильца. Он сказал, что на данный момент у клуба такой возможности нет, — сказала мать футболиста в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Она также рассказала, что жену погибшего футболиста Анну взяли на работу в клуб на зарплату 50 тысяч рублей, из которых 45 тысяч девушка платит за аренду квартиры.

В составе «Казанки» Самохвалов выступал с лета 2018 года. В текущем сезоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) до паузы, объявленной из-за пандемии коронавируса, футболист провёл 16 матчей и не отметился результативными действиями.

21 апреля воспитанник «Локомотива» Самохвалов скончался во время тренировки. В результате было установлено, что смерть наступила из-за остановки сердца. Генерального директора «Локомотива» ранее обвиняли в смерти воспитанника клуба, писал NEWS.ru.