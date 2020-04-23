Гендиректора «Локомотива» Кикнадзе обвиняют в смерти воспитанника клуба

https://static.news.ru/photo/6580a708-861b-11ea-81ec-fa163e074e61_660.jpg Кикнадзе Василий Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Футбольный функционер Дмитрий Селюк призвал генерального директора футбольного клуба «Локомотив» Василия Кикнадзе подать в отставку с должности после смерти 22-летнего защитника фарм-клуба «железнодорожников» «Казанка» Иннокентия Самохвалова.

Когда говорят, что Самохвалов взял ответственность на себя — это детский лепет. Руководители реально знали о проблемах с сердцем. Однозначно, для врача — это тюрьма, для Кикнадзе — или уголовная ответственность, или служебное несоответствие. Думаю, всем понятно, что Кикнадзе знал об этих проблемах, — приводит слова Селюка «Чемпионат».

Ранее функционер уже обвинял Кикнадзе в преступной халатности, которая привела к смерти 18-летнего полузащитника молодёжного состава «железнодорожников» Алексея Ломакина. Хавбек замёрз насмерть.

Во вторник, 21 апреля, воспитанник «Локомотива» Самохвалов скончался во время тренировки. В результате было установлено, что смерть наступила из-за остановки сердца.

Дочерняя организация РЖД окажет финансовую помощь футбольному клубу «Локомотив», ранее писал NEWS.ru.