Гендиректора «Локомотива» Кикнадзе обвиняют в смерти воспитанника клуба

Футбольный функционер Дмитрий Селюк призвал генерального директора футбольного клуба «Локомотив» Василия Кикнадзе подать в отставку с должности после смерти 22-летнего защитника фарм-клуба «железнодорожников» «Казанка» Иннокентия Самохвалова.
Когда говорят, что Самохвалов взял ответственность на себя — это детский лепет. Руководители реально знали о проблемах с сердцем. Однозначно, для врача — это тюрьма, для Кикнадзе — или уголовная ответственность, или служебное несоответствие. Думаю, всем понятно, что Кикнадзе знал об этих проблемах, — приводит слова Селюка «Чемпионат».