Бывший форвард «Спартака» считает, что Ефремов может избежать наказания

https://static.news.ru/photo/8653c5b0-aa41-11ea-9505-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший нападающий футбольного клуба «Спартак» Валерий Масалитин не уверен, что актёр и болельщик «красно-белых» Михаил Ефремов может получить по заслугам по итогам дорожно-транспортного происшествия. По словам спортсмена, необходимо осознавать, «в каком обществе мы живём». В конце концов, актёр может откупиться.

Омерзительный поступок. Но я уверен, что, с одной стороны, будут возмущения, а с другой — оправдания его коллег. Футболистов (Кокорина и Мамаева) тогда наказали. Он должен ответить по закону. Но мы живём в государстве, где одних наказывают, других — нет, — сказал Масалитин корреспонденту NEWS.ru.

Бывший спортсмен уверяет, произошедшее — «огромная трагедия как для семьи пострадавших, так и для семьи обвиняемого».

Надо разбираться, как вообще это можно было допустить. Почему нельзя было вызвать такси или трезвого водителя? К сожалению, популярность в каких-то случаях добавляет безнаказанность. Но чем больше ты знаменит, тем выше накладывается ответственность — на тебя же может ориентироваться молодое поколение. Мне жаль, что такие события случаются. Его нельзя оправдывать, — утверждает он.

Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения для актёра Михаила Ефремова после допроса. Он в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре столицы. Пострадавший в этой аварии водитель фургона позже скончался в больнице.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко считает, что Ефремову не поможет ни талант, ни популярность, ни деньги. Он не сможет откупиться после аварии, которая произошла в понедельник вечером. Он также отметил, что последние годы жизни говорят о том, что вчерашнее состояние — это его нормальная среда пребывания. Его сложно представить в другом свете.