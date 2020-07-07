Масалитин: С приходом Цорна глава РПЛ Прядкин заработал на Федуне

https://static.news.ru/photo/43d15718-c05b-11ea-a4e8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Прядкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин высказался относительно возможного назначения Шамиля Газизова на пост генерального директора «красно-белых». По его мнению, то, что хорошо для периферии, не всегда хорошо для столицы.

Сколько примеров футболистов и тренеров мы знаем, у которых всё получалось, потом приезжали в Москву в топ-клуб и не могли себя реализовать. «Спартак» — это не просто бренд, это международный клуб. Шамиль Газизов прекрасно показал себя в «Уфе», команда на протяжении нескольких лет показывает хороший результат при небольшом бюджете. Но вывезет ли он «Спартак»? — рассуждает Масалитин в беседе с NEWS.ru.

Как утверждает экс-футболист, «Спартак» не может найти своего человека, который хорошо бы себя показывал. Клуб вечно «колбасит».

Какие-то интриги, кто-то вечно кого-то подсиживает. Жаль Федуна. Он любит команду, вкладывает свои бабки, а на выходе получает такое... Пришёл Тиль, Шюррле. И смысл? Прядкин своё заработал, может (смеётся). Хочется, чтобы люди перестали воровать, — добавил он.

Масалитин также отметил, что решающими факторами для принятия решения о прекращении сотрудничества послужила появившаяся информация о расходах «Спартака».

После того, как «Спартак» объявил заключение договора с Томасом Цорном, ряд СМИ писал о том, что футбольный агент является сыном президента Российской Премьер-лиги Сергея Прядкина. Сам Цорн не подтверждал, но и не опровергал эту информацию.

«Спартак» после 26 туров Российской премьер-лиги сезона-2019/20 занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Также команда дошла до полуфинала Кубка России, где сыграет с «Зенитом».

33-летний Цорн был назначен генеральным директором «Спартака» в мае 2109 года. Совет директоров клуба в апреле прошлого года удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора клуба Сергея Родионова об освобождении от должностей по окончании нынешнего сезона.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков прокомментировал решение совета директоров команды прекратить сотрудничество с генеральным директором Томасом Цорном, ранее писал NEWS.ru.