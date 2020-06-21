Марко Николич отреагировал на выкрики фанатов «Локомотива»

https://static.news.ru/photo/585e616c-b3ea-11ea-b89d-fa163e074e61_660.jpg Марко Николич Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»/fclm.ru

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич не считает проблемой то, что фанаты поддерживают предыдущего наставника команды Юрия Сёмина.

Конечно, я слышал, что кричали болельщики. Это нормально. Юрий Павлович Сёмин — самая большая легенда этого клуба. Для меня это не проблема, — сказал Николич на пресс-конференции.

Тот факт, что фанаты не молчат и высказывают свою позицию, это хорошо, подчеркнул Николич, а также поблагодарил болельщиков за поддержку команды в матче с «Оренбургом».

Ранее фанаты московского футбольного клуба «Локомотив» рассказали об акциях протеста на оставшихся матчах в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Активные болельщики команды планируют находиться на стадионе только первые 20 минут матчей.

Также фанаты отказываются от визуальной поддержки команды, покупок на стадионе, а также отмечают, что вокальная поддержка в это время будет направлена только на корректное выражение мнения о действиях руководства «Локомотива», писал NEWS.ru.