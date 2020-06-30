Марадона может стать главным тренером сборной Испании

Аргентинский футболист Диего Марадона может возглавить сборную Испании по футболу. Он станет главным тренером национальной команды в том случае, если победу на выборах президента Королевской федерации испанского футбола (RFEF) одержит Антонио Торрес.

Как сообщает издание Marca, кандидат на пост главы RFEF уже заявил о предварительной договорённости с аргентинцем. Перед Марадоной будет стоять задача выйти в финал чемпионата мира — 2022 в Катаре. В настоящее время национальную сборную возглавляет Луис Энрике, а Марадона является главным тренером аргентинского клуба «Химнасия Ла-Плата».

В январе Диего Марадона отказался от предложенной должности наставника сборной Венесуэлы. Он решил продолжить возглавлять аргентинскую команду и подчеркнул, что не может бросить футболистов «Химнасии и Эсгримы», потому что дал им слово, передаёт его слова Fox.

Ранее NEWS.ru писал, что Рональдо Роналдиньо может возобновить карьеру ради клуба, который тренирует Марадона. Как отмечалось, обладатель «Золотого мяча» рассматривает вариант с возвращением на поле несмотря на то, что официально он завершил карьеру в 2018 году. Когда-то Рональдиньо уже вёл переговоры с аргентинским клубом, но стороны не сошлись в условиях контракта.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. На его счету 687 матчей и 363 забитых мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.