Роналдиньо может возобновить карьеру ради клуба, который тренирует Марадона

Тренер аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона может пригласить чемпиона мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Рональдо Роналдиньо.
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На данный момент официальных переговоров с Роналдиньо не было, так как бывший футболист находится под домашним арестом в Асунсьоне по подозрению в использовании фальшивых паспортов для въезда на территорию Парагвая. Как сообщил тогда глава МВД страны Эуклидеса Асеведо, полиция обнаружила поддельные документы на имя футболиста и его старшего брата Роберто и по совместительству агента при обыске номера, где они остановились.
Как писал NEWS.ru ранее, обладатель «Золотого мяча» Рональдиньо проигнорировал выплату налогов на недвижимость. Из-за долгов суд постановил лишить футболиста загранпаспорта. Кроме того, Рональдиньо и его брата Роберто Ассиса признали виновными в незаконном строительстве частного дома в природоохранной зоне. Из-за неуплаты штрафа футболист потерял три автомобиля и другое имущество.
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