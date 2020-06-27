Роналдиньо может возобновить карьеру ради клуба, который тренирует Марадона

https://static.news.ru/photo/d8c7d1ce-b883-11ea-9827-fa163e074e61_660.jpg Роналдиньо Фото: Xue Yuge/Xinhua/Global Look Press

Тренер аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона может пригласить чемпиона мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Рональдо Роналдиньо.

Как сообщает РИА Новости, что обладатель «Золотого мяча» рассматривает вариант с возвращением на поле несмотря на то, что официально он завершил карьеру в 2018 году. Отмечается, что ранее Рональдиньо уже вёл переговоры с аргентинским клубом, но стороны не сошлись в условиях контракта.

На данный момент официальных переговоров с Роналдиньо не было, так как бывший футболист находится под домашним арестом в Асунсьоне по подозрению в использовании фальшивых паспортов для въезда на территорию Парагвая. Как сообщил тогда глава МВД страны Эуклидеса Асеведо, полиция обнаружила поддельные документы на имя футболиста и его старшего брата Роберто и по совместительству агента при обыске номера, где они остановились.

Как писал NEWS.ru ранее, обладатель «Золотого мяча» Рональдиньо проигнорировал выплату налогов на недвижимость. Из-за долгов суд постановил лишить футболиста загранпаспорта. Кроме того, Рональдиньо и его брата Роберто Ассиса признали виновными в незаконном строительстве частного дома в природоохранной зоне. Из-за неуплаты штрафа футболист потерял три автомобиля и другое имущество.