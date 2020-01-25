https://static.news.ru/photo/916363dc-3f59-11ea-97b8-fa163e074e61_660.jpg Диего Марадона Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Главный тренер аргентинского футбольного клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона заявил, что отказался от предложенной должности наставника сборной Венесуэлы.

Он решил продолжить возглавлять аргентинскую команду и подчеркнул, что не может бросить футболистов «Химнасии и Эсгримы», потому что дал им слово, передаёт его слова Fox.

Марадона возглавил аргентинский клуб в сентябре прошлого года, его дебют состоялся 15 сентября, писал NEWS.ru. Специалист руководил своими подопечными в выездном матче против «Ньюэллс Олд Бойз» (4:0), восседая на троне в честь своего дня рождения.