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Капитан футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси может свободно покинуть клуб после каждого сезона.

Такое условие прописано в контракте футболиста с каталонской командой. Как передаёт издание El Pais, игрок должен предупредить клуб до 30 июня, если он решит воспользоваться этой опцией. Подобные оговорки были...