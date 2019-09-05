Один из лучших игроков мира, бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона возглавил футбольный клуб «Химнасия и Эсгрима».
Дебют наставника состоится 15 сентября, когда его подопечные сыграют в рамках шестого тура чемпионата Аргентины «Расинг Авельянеда», сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение рассчитано на один сезон.
После пяти туров «Химнасия» занимает последнее место, набрав одно очко (одна ничья, четыре поражения).
Капитан футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси может свободно покинуть клуб после каждого сезона, писал News.ru.