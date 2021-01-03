«Манчестер Сити» расследует проведение вечеринки защитником Менди

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Футбольный клуб «Манчестер Сити» расследует проведение французским защитником Бенжаменом Менди вечеринки на фоне вспышки коронавируса в команде.

Менди нарушил введённые клубом правила и пригласил трёх человек к себе домой в канун Нового года, пишет The Guardian. В «Манчестер сити» заявили, что разочарованы инцидентом. Представители клуба сообщили, что 26-летний игрок уже извинился за свой проступок.

Издание отмечает, что действия француза могут серьёзно огорчить главного тренера команды Хосепа Гвардиолу, который неоднократно заявлял о важности соблюдения всех предписаний, связанных с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в период с 21 по 27 декабря 2020 года массовое тестирование игроков и сотрудников клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) выявило 18 случаев заражения коронавирусом. Исследование охватило 1479 человек. COVID-19, среди прочих случаев, нашли у игроков «Манчестер Сити» Кайла Уокера и Габриэла Жезуса, а также у двух членов клубного персонала. Из-за этого игра манкунианцев с «Эвертоном», намеченная на 28 декабря, была перенесена на неопределённой срок. Позже также сорвалась встреча «Тоттенхэма» и «Фулхэма».