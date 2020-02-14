https://static.news.ru/photo/3a600af6-4f5b-11ea-8139-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manchester City/facebook.com

УЕФА принял во внимание решение независимой Судебной палаты Органа финансового контроля за клубами. Союз принял решение об исключении команды «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов на два года.

Кроме того, «Манчестер» должен заплатить штраф в размере €30 млн.

По данным организации, клуб завышал спонсорские доходы на счетах и предоставлял ложную информацию о безубыточности, чем нарушил правила лицензирования, сообщается на сайте УЕФА.

Наказание распространяется на сезоны 2020/21 и 2021/22. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» успешно преодолел групповой этап и в 1/8 финала дважды сыграет с мадридским «Реалом»: 26 февраля в испанской столице, 17 марта — на своём поле.

Также на официальном сайте УЕФА сообщается, что клуб из Манчестера может обжаловать принятое решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее NEWS.ru писал, что российский полузащитник петербургского футбольного клуба «КФ» Владимир Миноранский пройдёт просмотр в структуре английского «Манчестер Сити». 21-летнему футболисту уже дали визу в Англию, сообщил президент «КФ», а также ассистент главного тренера молодёжного состава «Сочи» Никита Ковальчук.