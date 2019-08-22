https://static.news.ru/photo/e36449e6-bbe5-11e9-8a21-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев Фото: City News Moskva/Global Look Press

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев, отбывающий тюремное наказание в Белгородской области за драку в центре Москвы, может столкнуться с новой проблемой, связанной с нарушением закона.

На этот раз у спортсмена обнаружилась задолженность перед налоговыми органами за четыре года в размере 474 тысячи рублей.

Если в ближайшее время долг не будет оплачен, то футболиста ждёт новое судебное разбирательство, сообщает «Московский Комсомолец».

Ранее News.ru писал о том, что суд 6 сентября рассмотрит ходатайства осуждённых по делу о драках в центре Москвы полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева, нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина и его брата Кирилла об условно-досрочном освобождении (УДО).