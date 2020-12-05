«Локомотив» и «Рубин» объявили составы на матч 17 тура РПЛ

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В рамках 17 тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» на своём поле примет казанский «Рубин». Стали известны составы команд.

«Локомотив»: Маринато Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука, Мацей Рыбус, Гжегож Крыховяк, Максим Мухин, Владислав Игнатьев, Антон Миранчук, Франсуа Камано, Виталий Лисакович.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Райкович, Сильянов, Петухов, Титков, Иосифов, Эдер.

«Рубин»: Никита Медведев, Карл Старфельт, Михаил Меркулов, Георгий Зотов, Сильвие Бегич, Хван Ин Бом, Оливер Абильдгор, Александр Зуев, Олег Шатов, Денис Макаров, Иван Игнатьев.

Запасные: Дюпин, Иван Коновалов, Тарасов, Игорь Коновалов, Йевтич, Кварацхелия, Бакаев, Косарев, Климов.

Матч между «Локо» и «Рубином» начнётся в 14:00 по московскому времени. Соперников рассудит московская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Напомним, перед 17 туром «железнодорожники» идут на 7-м месте, набрав 25 очков. «Рубин» отстаёт на балл, занимая 9-ю строчку.

Ранее NEWS.ru сообщал о смерти отца Антона и Алексея Миранчуков. Несмотря на случившуюся в семье трагедию, Антон всё же готовится сыграть с «Рубином».