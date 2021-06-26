«Ливерпуль» захотел купить самого дорогого футболиста мира

Английский «Ливерпуль» рассматривает возможность покупки 22-летнего игрока «Пари Сен-Жермен» из сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Marca.

Клуб направил запрос в Париж относительно трансфера. По данным издания, ПСЖ не планирует расставаться с результативным нападающим, а даже если и захочет, высока вероятность того, что англичане не смогут приобрести Мбаппе этим летом — не хватит денег. Купить француза также хочет мадридский «Реал». Соглашение ПСЖ с Мбаппе истекает в июне 2022 года.

За прошлый сезон чемпионата Франции нападающий отличился 27 голами в 31 матче. В Лиге чемпионов он принёс своей команде восемь голов в десяти играх.

Мбаппе перешёл из «Монако» в ПСЖ за €120 млн. Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) в 2020 году оценивал его трансферную стоимость в €265,2 млн. Таким образом, он является самым дорогим футболистом мира.

Ранее испанский портал AS посчитал, что расходы «Реала» на покупку и содержание нападающих Мбаппе и Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» могут составить более €850 млн, если с игроками будет заключён шестилетний контракт. Годовая зарплата 22-летнего француза будет составлять €72 млн, а 20-летнему Холанду предложат €20 млн в год.