Легионерам не запретят уходить из российских клубов в одностороннем порядке CAS отклонил апелляции клубов из России на решение ФИФА по контрактам легионеров

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке контрактов легионеров в Российской Премьер-лиге (РПЛ), сообщается на сайте CAS. Апелляцию подавали «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Сочи», Ростов, «Краснодар» и «Рубин».

Клубы требовали отменить возможность для иностранных игроков приостанавливать контракты в одностороннем порядке.

Решение CAS находятся в стадии доработки и будет доведено до сведения сторон в ближайшее время.

ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке в марте, после начала СВО на территории Украины. На данный момент эта опция действует до июня 2023 года.

В начале марта УЕФА и ФИФА также отстранили российские клубы и сборную от всех международных турниров в связи с военной операцией. Подопечные Валерия Карпина не выступят в отборочном этапе чемпионата Европы-2024, а клубы не играют в Лиге чемпионов и других еврокубках.