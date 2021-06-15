Кудрявцева пожелала удачи сборной России по футболу перед игрой с финнами

Российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева в комментарии для NEWS.ru пожелала удачи сборной России по футболу в игре с национальной командой Финляндии на Евро-2020. Встреча состоится 16 июня в Санкт-Петербурге.
Мы все очень надеемся на победу. Будем болеть за наших ребят. Ребятам удачи, — отметила журналистка.
В первом матче Евро подопечные Станислава Черчесова проиграли сборной Бельгии со счётом 0:3
Ранее сообщалось, что петербургский кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России в матче против Финляндии. Перед четвероногим по традиции выставили две миски с кормом, и животное отправилось к той, где установлен российский триколор.
Кот Ахилл — один из главных оракулов чемпионата Европы по футболу. Прогнозы он делает в Государственном Эрмитаже. Так, питомец безошибочно предсказал победителя в матче Россия — Бельгия.
Ранее сообщалось, что российский актёр театра и кино, певец, народный артист РСФСР Михаил Боярский в беседе с NEWS.ru дал прогноз на матч Россия — Финляндия. По мнению музыканта, финны выиграют.