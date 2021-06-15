Кудрявцева пожелала удачи сборной России по футболу перед игрой с финнами

https://static.news.ru/photo/51c2f2e0-ce8e-11eb-b67d-96000091f725_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: instagram.com/leratv

Российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева в комментарии для NEWS.ru пожелала удачи сборной России по футболу в игре с национальной командой Финляндии на Евро-2020. Встреча состоится 16 июня в Санкт-Петербурге.

Мы все очень надеемся на победу. Будем болеть за наших ребят. Ребятам удачи, — отметила журналистка.

В первом матче Евро подопечные Станислава Черчесова проиграли сборной Бельгии со счётом 0:3

Ранее сообщалось, что петербургский кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России в матче против Финляндии. Перед четвероногим по традиции выставили две миски с кормом, и животное отправилось к той, где установлен российский триколор.

Кот Ахилл — один из главных оракулов чемпионата Европы по футболу. Прогнозы он делает в Государственном Эрмитаже. Так, питомец безошибочно предсказал победителя в матче Россия — Бельгия.

Ранее сообщалось, что российский актёр театра и кино, певец, народный артист РСФСР Михаил Боярский в беседе с NEWS.ru дал прогноз на матч Россия — Финляндия. По мнению музыканта, финны выиграют.