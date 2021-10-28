Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз. Об этом сообщает издание Hola.

Джорджина Родригес, девушка 36-летнего футболиста, находится на 12-й недели беременности. Это будет второй ребёнок, которого она родит, дочь Алана Мартина появилась на свет в 2017-м. Ещё три ребёнка у Роналду от суррогатных матерей — в 2010-м родился Криштиану-младший, в 2017-м — близнецы Ева и Матео.

20 сентября сообщалось, что у Роналду мошеническим путём украли €288 тысяч, он этого не заметил и узнал спустя 11 лет.

В текущем сезоне Криштиану Роналду забил шесть мячей за «Манчестер Юнайтед» в девяти матчах во всех турнирах.