https://static.news.ru/photo/4b7491c0-c457-11e9-80b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футбольный клуб «Краснодар» в гостях уступил греческому «Олимпиакосу» со счётом 0:4 в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

На 30-й минуте ворота Матвея Сафонова поразил нападающий греков Мигел Герреро (1:0).

На 78-й вышедший на поле тремя минутами ранее полузащитник Лазар Раджелович увеличил отрыв, сделав счёт встречи 2:0 в пользу «Олимпиакоса».

Спустя семь минут хавбек сделал дубль, не оставляя шансов Сафронову спасти ворота (3:0).

На 88-й минуте вингер «Олимпиакоса» Даниэл Поденсе поставил точку в матче, забив четвёртый мяч краснодарскому голкиперу.

Ответная игра состоится 27 августа в 22:00 по московскому времени на стадионе ФК «Краснодар».

Болельщики московского «Спартака» и актёр Дмитрий Назаров не могли в течение двух часов вылететь на матч раунда плей-офф Лиги Европы против португальской «Браги», который состоится 22 августа, писал News.ru.