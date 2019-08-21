Футбольный клуб «Краснодар» в гостях уступил греческому «Олимпиакосу» со счётом 0:4 в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.
На 30-й минуте ворота Матвея Сафонова поразил нападающий греков Мигел Герреро (1:0).
На 78-й вышедший на поле тремя минутами ранее полузащитник Лазар Раджелович увеличил отрыв, сделав счёт встречи 2:0 в пользу «Олимпиакоса».
Спустя семь минут хавбек сделал дубль, не оставляя шансов Сафронову спасти ворота (3:0).
На 88-й минуте вингер «Олимпиакоса» Даниэл Поденсе поставил точку в матче, забив четвёртый мяч краснодарскому голкиперу.
Ответная игра состоится 27 августа в 22:00 по московскому времени на стадионе ФК «Краснодар».
Болельщики московского «Спартака» и актёр Дмитрий Назаров не могли в течение двух часов вылететь на матч раунда плей-офф Лиги Европы против португальской «Браги», который состоится 22 августа, писал News.ru.