Коронавирус обнаружили у 13 футболистов запорожского «Металлурга»

У половины состава запорожского футбольного клуба «Металлург» выявлено заражение коронавирусной инфекцией.
Всего тесты на коронавирус сдали 32 футболиста, результаты 13-ти из них оказались положительными. Состояние игроков является удовлетворительным, сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины.
Состояние всех легкой степени тяжести, 5 человек госпитализированы, восемь человек находятся на самоизоляции под наблюдением врачей, — говорится в заявлении.
Ранее украинский футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и сотрудников команды. Повторное тестирование прошли 65 членов команды. В итоге чуть менее половины тестов дали положительный результат на коронавирус, писал NEWS.ru.
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