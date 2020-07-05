Коронавирус обнаружили у 13 футболистов запорожского «Металлурга»

https://static.news.ru/photo/ae21b908-beaa-11ea-996c-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcmetallurg_lp/vk.com

У половины состава запорожского футбольного клуба «Металлург» выявлено заражение коронавирусной инфекцией.

Всего тесты на коронавирус сдали 32 футболиста, результаты 13-ти из них оказались положительными. Состояние игроков является удовлетворительным, сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Состояние всех легкой степени тяжести, 5 человек госпитализированы, восемь человек находятся на самоизоляции под наблюдением врачей, — говорится в заявлении.

Ранее украинский футбольный клуб «Карпаты» ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и сотрудников команды. Повторное тестирование прошли 65 членов команды. В итоге чуть менее половины тестов дали положительный результат на коронавирус, писал NEWS.ru.