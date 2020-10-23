Король футбола Пеле празднует 80-летие

Сегодня, 23 октября, свой 80-летний юбилей отмечает знаменитый бразильский футболист Пеле. За время спортивной карьеры он выступал за такие клубы, как «Сантос» и «Нью-Йорк Космос», а в составе сборной Бразилии провёл 92 матча и стал автором 77 голов.

Пеле трижды становился чемпионом мира как игрок — в 1958-м, 1962-м и 1970-м году. Он является обладателем множества титулов, в числе которых «лучший игрок чемпионата мира 1970 года», «лучший молодой игрок ЧМ-1958», «футболист года в Южной Америке» (1973) и прочие. Футбольная комиссия ФИФА назвала Пеле лучшим футболистом ХХ века. Карьерный путь короля футбола — в галерее NEWS.ru.

Пеле во время матча Бразилия-Швеция (Швеция, 1958) imago sportfotodienst via www.imago-images.de/ Global Look Press Пеле во время матча Швеция-Бразилия (1960) dpa/Global Look Press Пеле (1965) www.imago-images.de/Global Look Press Пеле показывает талисман Чемпионата мира по футболу (Мексика, 1970) imago sportfotodienst via www.imago-images.de/ Global Look Press Пеле во время Чемпионата мира по футболу (Мексика, 1970) imago sportfotodienst via www.imago-images.de/ Global Look Press Пеле во время Чемпионата мира по футболу (Мексика, 1970) imago sportfotodienst via www.imago-images.de/Global Look Press Пеле во время своего последнего матча (1977) www.imago-images.de/ Global Look Press Пеле во время прогулки на Красной площади (Москва, 1997) Анатолий Морковкин/ИТАР-ТАСС Пеле был признан футболистом века (1999) imago sportfotodienst via www.imago-images.de/Global Look Press Пеле (2010) PAULO VITOR/e83/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Пеле и Владимир Путин перед началом матча FIFA 2017 (Санкт-Петербург, 2017) Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС