«Колхоз возвращается»: почему Краснодар лучше Санкт-Петербурга

В трёх российских профессиональных лигах по количеству выступающих футбольных клубов преобладает Москва и Московская область. Следом, неожиданно для всех, расположился Краснодарский край. А вот Санкт-Петербург и Ленинградская область не радуют показателями. NEWS.ru посчитал количество команд и вместе с экспертами разобрался, с чем связан такой «бум» в Краснодаре, почему в северной столице и Ленобласти мало команд, а привилегия только у «Зенита», и главное — зачем Москве столько клубов.

Любить российский футбол подобно мазохизму. Вроде бы есть некоторые клубы, за которыми приятно следить, но в целом дело обстоит довольно грустно. А если сравнивать с Европой, то можно даже почувствовать, как из глаз «течёт кровь». Тем не менее, не всё так безнадёжно, как кажется на первый взгляд. Футбол развивается, пусть и не так быстро. Есть надежда, что через несколько лет в высшем дивизионе мы все сможем увидеть колоссальные изменения.

Посмотрите хотя бы на «Чертаново» из Москвы (Футбольная национальная лига), где сейчас растут, без преувеличения, будущие звёзды. Правда все эти парни не хотят играть в России, всем хочется в Англию уехать, например. В Москве и области играют целых 20 команд (11 в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), четыре в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), пять в Российской премьер лиге (РПЛ). А вот в Северной столице всего четыре клуба (3 в ПФЛ и 1 в РПЛ).

Казалось бы, две столицы, вечно воюющие друг с другом в стиле «кто же круче», должны развиваться наиболее стремительно. Но не тут-то было. Краснодарский край подвинул Петербург и Ленобласть. Неожиданно, но в трёх лигах выступают восемь команд. Да, это не 20, но и явно не четыре, что в принципе для Питера и Ленинградской области является ничтожно маленьким показателем. В высшем дивизионе стреляет «Краснодар» Сергея Галицкого, который не остановился на центральном клубе. В ФНЛ неплохо себя проявляет «дочка» — «Краснодар-2», а в ПФЛ в группе 1 друг с другом борются четыре коллектива из края и два из Краснодара («Кубань», «Кубань Холдинг», «Краснодар-3», «Биолог-Новокубанск», «Туапсе», «Черноморец»). И это удивительно. Ещё буквально десять лет назад никто и представить не мог, что кто-то сможет составить конкуренцию столицам в борьбе за лидерство. Так может быть это и есть намёк, что пора подвинуться?

Сергей Лантюхов/News.ru

Ладно, Москва никогда не мешала появляться и развиваться новым командам «на своей территории», принимая новые коллективы с распростёртыми объятиями, чего не скажешь про северный город. Санкт-Петербург славится одним клубом — «Зенитом» в «вышке». Остальным играть в городе, как говорят в народе, просто запрещено. Как же, один город — одна команда. А другие? Остальным в область, пожалуйста. Но стоит заметить, что в области числится только «Ленинградец», выступающий в ПФЛ, а в городе есть ещё «Зенит-2» и «Звезда», также выступающие в третьем дивизионе. В отличие от Питера в Краснодаре аж четыре «городских» клуба — «Краснодар» (РПЛ), «Краснодар-2» (ФНЛ), «Краснодар-3» и «Кубань» (оба — ПФЛ).

Получается, Петербург — это совсем не футбольная столица. Или всё же иначе? По мнению заслуженного российского футбольного тренера Гаджи Гаджиева футбольную историю надо мерить даже не одним и не двумя десятилетиями.

Когда был Союзный чемпионат, то в Премьер-лиге иногда выступала одна Москва, но также было время, когда подключался Питер и Ростов. Зато из Украины было стабильно по пять и шесть городов — и Донецк, и Луганск, и Киев, и Днепропетровск, и Одесса — футбола было очень много, и он стремительно развивался. Что касается Краснодарского края, то было время, когда почти каждый колхоз имел освобождённую команду — колхоз брал на себя все траты на коллективы и играли в физкультурном турнире. И это было очень популярно. Сейчас мы к этому потихоньку возвращаемся, — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

При этом он отметил роль Сергея Галицкого в развитии футбола в Краснодарском крае.

Мало того, что он построил главный стадион, так он будет заниматься и строительством арены для дубля. Галицкий своими шагами и действиями, безусловно, доставляет радость не только краю, но и всем любителям футбола в стране. Он двигает игру в Краснодарском крае, именно поэтому там такое количество команд, — добавил он.

Специалист также считает, что 19 команд для Москвы и области — это абсолютно нормальное число.

Это даже не так много, как кажется. В Европе на один маленький город с небольшой численностью населения иногда очень много коллективов и полей, — уверяет Гаджиев.

А вот в Питере направление в виде «неслучайного события».

Там хотят, чтобы была одна команда, за которую болеет весь город. Но это моё предположение. Ну и на «Зенит» ходит по ощущениям и статистике больше зрителей, чем на любой другой клуб, — заключил тренер.

Анзор Кавазашвили Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В свою очередь, бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» Анзор Кавазашвили считает, что рост команд в Краснодарском крае связан, в первую очередь, с природными условиями.

Самое главное — регионы, где тепло и удобно, продолжают тренировочные занятия практически круглый год. Нечему удивляться. В Краснодаре есть одиозная фигура, в хорошем смысле этого слова. Вот появился Сергей Галицкий и начал развивать футбол, потому что ему это самому доставляет удовольствие, несмотря на то, что в нашей стране эта история не про бизнес, как в Европе. Он создаёт современный футбол. А в центральной зоне и на севере больше холодов: у нас же лето около двух месяцев и то с натяжкой. Руководители стараются строить закрытые арены, загонять детей в спортивные залы, — сказал Кавазашвили корреспонденту NEWS.ru.

Известный в прошлом голкипер убеждён, что главную роль играет не количество, а качество.

Раньше в Москве было пять лучших команд — «Торпедо», «Спартак», ЦСКА, «Динамо» — блестящие и посредственный «Локомотив». Среди них на сегодняшний день осталось четыре. Пока им удаётся держать имидж. Но всем уступает одна команда — «Спартак», который не может наладить игру, найти футбольных менеджеров, которые будут работать на футбольный клуб, а не покупать посредственных легионеров, на которых воруют деньги. В Москве и области много команд? Люди хотят видеть зрелище. Что в Москве, что в Питере не так уж и много ходит людей на стадион в ФНЛ и ПФЛ. Не имея большое количество зрителей, команды играют недостаточно ёмко — выступают, проваливаются, иногда показывают результат. Вот «Химки» всем доказали, мол, мы из Московской области вышли. Да какая это область? Это Москва! Это мы называем их областью из-за границы, но по факту чисто московский клуб, потому что туда перешли многие игроки из московских топовых команд. Но в любом случае, и по количеству, и по качеству Москва сейчас на первом месте, потому что много классных команд. В Санкт-Петербурге-то только «Зенит», — утверждает экс-игрок.

По его мнению, раньше у Краснодарского края было «две суперских команды», одна из которых — «Кубань». Но затем появился «Краснодар», затмил соперника и забрал себе все лавры. Кроме того, экс-игрок «сине-бело-голубых» страшно раскритиковал клуб, за который выступал ранее. По его мнению, команда из Санкт-Петербурга ещё долго будет неприкосновенна.

Для того, чтобы определять качество, мы должны сделать подсчёт. Первое — финансовое состояние. В этом плане «Газпром» даёт право считать, что «Зенит» — это самый богатый клуб в России. Второе — как эта команда комплектуется перед чемпионатом — опять же, руководство покупает лучших футболистов, по их мнению, ущемляя молодых россиян. Но «Зенит» не брезгует иностранными игроками, потому что есть возможность варьировать — купил, не понравился и продал, даже за меньшую стоимость. Третье — руководители российского футбола — это же все выходцы из «Зенита» последние несколько лет. Это говорит само за себя и перечёркивает предыдущие аргументы. Не то чтобы они приходят в РФС и командуют «давайте все лавры Зениту», нет, только одно их присутствие обязывает нижестоящие организации, проводящие чемпионаты и судейские мероприятия, задумываться: «если я убью „Зенит“, как убиваем другие клубы, то мне не предложат контракт, и мне придётся уходить из судейства», — а это, извините меня, высокооплачиваемая должность, — убеждён Кавазашвили.

При этом, по его словам, если обратить внимание на менеджеров из «Зенита», то они все очень порядочные люди, которые любят футбол, но футбол они любят только «в одну сторону».

Сегодня, если обратите внимание, после ухода Колоскова все президенты Российского футбольного союза были из «Зенита», кроме Толстых, которого поддержал товарищ Мутко. Но Толстых, в силу психологического состояния, полез словесно драться с Мутко. Поэтому его убрали. «Зенит» и дальше больше будет в лидерах, потому что все арбитры будут думать, как бы не сделать плохо команде. Это может и неправильно, но это настоящая действительность, — считает бывший футболист.

Москва и Московская область

«Спартак» (Москва), ЦСКА (Москва), «Локомотив» (Москва), «Динамо» (Москва), «Химки» (Московская область) — все Российская премьер-лига (РПЛ);

«Велес» (Москва), «Спартак-2» (Москва), «Торпедо» (Москва), «Чертаново» (Москва) — все Футбольная национальная лига (ФНЛ);

«Динамо-2» (Москва), «Знамя Труда» (Орехово-Зуево, Мособласть), «Коломна» (Коломна, Мособласть), «Локомотив — Казанка» (Москва), «Родина» (Москва), «Олимп-Долгопрудный» (Мособласть), «Знамя» (Ногинск, Мособласть), «Металлург — Видное» (Мособласть), «Сатурн» (Раменское, Мособласть), «Строгино» (Москва), «Химки-М» (Мособласть) — Профессиональная футбольная лига (ПФЛ)

Краснодар и Краснодарский край

«Краснодар» (РПЛ), «Краснодар-2» (ФНЛ), «Краснодар-3», «Кубань» (Краснодар), «Кубань Холдинг» (Краснодарский край), «Биолог-Новокубанск» (Краснодарский край), «Туапсе» (Краснодарский край), «Черноморец» (Новороссийск, Краснодарский край) — все Профессиональная футбольная лига, ПФЛ.

Санкт-Петербург и Ленинградская область

«Зенит» (Cанкт-Петербург) — РПЛ, «Зенит-2» (Cанкт-Петербург), «Звезда» (Санкт-Петербург), «Ленинградец» (Ленобласть), — ПФЛ.