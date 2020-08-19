Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч с «Уфой»

https://static.news.ru/photo/de3bc158-e21b-11ea-9a72-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Форвард Александр Кокорин не попал в заявку «красно-белых» и не выйдет на поле в матче третьего тура чемпионата России против «Уфы». Об этом сообщила пресс-служба столичного «Спартака».

Новый игрок «красно-белых Остон Урунов при этом начнёт игру со скамейки запасных.

Встреча «Уфа» — «Спартак» состоится в столице Башкирии в 16:00 мск. До этого Кокорин и Урунов, который перешёл в столичный клуб из «Уфы», уже пропустили два стартовых матча своей команды из-за состояния здоровья. При этом анонсировалось, что оба они всё-же прилетят на матч.

В стартовый состав «Спартака» на матч с «Уфой» попали: Александр Максименко — Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Айртон Лукас, Павел Маслов, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Алекс Крал, Джордан Ларссон, Александр Соболев, Эсекель Понсе.

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