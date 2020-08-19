Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч с «Уфой»

Встреча «Уфа» — «Спартак» состоится в столице Башкирии в 16:00 мск. До этого Кокорин и Урунов, который перешёл в столичный клуб из «Уфы», уже пропустили два стартовых матча своей команды из-за состояния здоровья. При этом анонсировалось, что оба они всё-же прилетят на матч.
В стартовый состав «Спартака» на матч с «Уфой» попали: Александр Максименко — Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Айртон Лукас, Павел Маслов, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Алекс Крал, Джордан Ларссон, Александр Соболев, Эсекель Понсе.
Как писал NEWS.ru, ранее кандидат в президенты «Барселоны» Фонт пообещал уволить главного тренера Кумана.