Кокорин и Урунов не сыграют в составе «Спартака» против «Сочи»

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Взявший три кубка второй раз подряд в истории футбольный клуб «Зенит» назвал заявления экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о связи бывшего врача команды Сергея Пухова с допинговой программой, лишним поводом напомнить о себе. Об этом заявил пресс-секретарь «сине-бело-голубых» Антон Макаренко.

Макаренко отметил, что к подобным заявлениям клуб относится индифферентно, а практика использования биоактивных добавок «в том числе и через инъекции» является при соблюдении всех правил — легальной и разрешённой мерой,...