Кокорин и Урунов не сыграют в составе «Спартака» против «Сочи»

29-летний нападающий Александр Кокорин и 19-летний узбекский полузащитник Остон Урунов, которые недавно присоединились к «Спартаку», не выйдут на матч против «Сочи».
Стартовый состав «красно-белых» выглядит следующим образом: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Соболев, Глушенков, Крал и Ларссон.
С первых минут в составе «Сочи» на поле появятся Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Цаллагов и Нобоа.
Матч первого тура Российской премьер-лиги начнётся в 20:00 на стадионе «Открытие Арена».
Ранее Кокорин высоко оценил работу главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и капитана Георгия Джикию. По его мнению, они создали в команде рабочую атмосферу.
Российский нападающий стал игроком московской команды 2 августа. Ранее он выступал за «Сочи». Урунов выступал за «Уфу». Его покупка обошлась «Спартаку» €1,5 млн, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники