https://static.news.ru/photo/e3ba1826-4df3-11ea-a953-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press/

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, которому прочили прозябание во второй команде питерского клуба, возможно, останется в российской Премьер-лиге. Стало известно об его встрече 12 февраля с президентом ФК «Сочи» Борисом Ротенбергом.

Об этом сообщает футбольный комментатор Нобель Арустамян в своём Telegram-канале.

Переговоры проходят продуктивно, развязка, похоже, близка. Весьма вероятно, что уже в ближайшие дни Кокорин присоединится к ФК «Сочи» на сборе в Турции, — говорится в сообщении Арустамяна.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил: нет причин для того, чтобы отправлять нападающего команды Александра Кокорина в аренду. Он, как главный тренер, не видел ни одной причины, по которой футболиста нужно было бы отправлять в аренду, но «всё решается на уровне руководства».