Кавазашвили: «Зенит» будет в лидерах, потому что ему помогают арбитры

https://static.news.ru/photo/eac36f4a-e15b-11ea-a38b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Экс-игрок футбольного клуба «Зенит» Анзор Кавазашвили страшно раскритиковал клуб, за который выступал ранее.

Для того, чтобы определять качество команд, мы должны сделать подсчёт. Первое — финансовое состояние — в этом плане «Газпром» даёт право считать, что «Зенит» — это самый богатый клуб в России. Второе — как эта команда комплектуется перед чемпионатом — опять же, руководство покупает лучших футболистов, по их мнению, ущемляя молодых россиян. Но «Зенит» не брезгует иностранными игроками, потому что есть возможность варьировать — купил, не понравился и продал, даже за меньшую стоимость. Третье — руководители российского футбола — это же все выходцы из «Зенита» последние несколько лет. Это говорит само за себя и перечёркивает предыдущие аргументы. Не то чтобы они приходят в РФС и командуют «давайте все лавры Зениту», нет, только одно их присутствие обязывает нижестоящие организации, проводящие чемпионаты и судейские мероприятия, задумываться: «если я убью „Зенит“, как убиваем другие клубы, то мне не предложат контракт, и мне придётся уходить из судейства», — а это, извините меня, высокооплачиваемая должность, — сказал Кавазашвили корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, команда из Санкт-Петербурга ещё долго будет неприкосновенной.

«Зенит» и дальше будет в лидерах, потому что все арбитры будут думать, как бы не сделать плохо команде. Это, может, и неправильно, но это настоящая действительность, — считает бывший футболист.

Матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Зенита» и ЦСКА обслужит судейская бригада, которую возглавит Виталий Мешков. По данным пресс-службы Российского футбольного союза (РФС), ассистировать главному арбитру будут Игорь Демешко и Арам Петросян. В качестве резервного судьи выступит Алексей Амелин. За cистему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Алексей Сухой и его помощник Антон Аверьянов, писал NEWS.ru.