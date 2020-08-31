Кавазашвили оценил шансы «Динамо» в плей-офф ЛЕ против «Локомотива»

https://static.news.ru/photo/49e1290a-eb7e-11ea-8412-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советский голкипер Анзор Кавазашвили прокомментировал результаты жеребьёвки 2-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу, где соперником московского «Динамо» стал «Локомотив» из Тбилиси.

Это мне напоминает советский чемпионат, когда московские команды играли с грузинскими. Ажиотаж был огромный, и всегда встречались силовые, жёсткие футбольные клубы с техничными грузинскими футболистами. И была всегда красивая игра. Сейчас могу так сказать: московское «Динамо» находится на подъёме, и оно может обыграть команду из Тбилиси, — сказал Кавазашвили корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, никакие противоречия между Россией и Грузией не скажутся на игре команд. Напротив, клубы проведут «хорошую, добрую встречу».

Нет никакой сложности в отношениях между россиянами и грузинами. Отдельные выкрики отдельных придурков, которые проживают на территории Грузии, не говорят о том, что народ выступает против России. Это всё целенаправленная акция против представителей РФ. Особенно на форумах, где выступают правительственные чины, парламент и тому подобное. Футбольные команды как были уважаемы, спорт как был уважаем, туристы российские как были уважаемы, так и остались на таком же уровне. Люди очень страдают, что грузины и россияне перестали общаться. Поэтому никаких эксцессов быть не может. Будет чёткая, хорошая, добрая встреча на футбольном поле, — заключил он.

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне состоялась жеребьёвка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. За места в третьем отборочном раунде поспорили 92 клуба, разбитых на 46 пар. По итогам жеребьёвки московское «Динамо» встретится с «Локомотивом», который представляет Тбилиси, писал NEWS.ru.