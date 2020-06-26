Карпин: не понимаю, каким составом «Ростов» сыграет с «Арсеналом»

https://static.news.ru/photo/76761946-b7b5-11ea-9c70-fa163e074e61_660.jpg Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин не смог ответить на вопрос, в каком составе команда выйдет на поле против тульского «Арсенала» в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) .

Не знаю. Я сам не понимаю, — цитирует Карпина Sport24.

NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба, так как основной состав команды был вынужден уйти на карантин из-за случаев заражения коронавирусом. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.

Ранее СМИ сообщали, что «Ростов» сможет выставить основной состав на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала».