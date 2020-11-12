Избитый Широковым судья обратился с жалобой к генеральному прокурору

https://static.news.ru/photo/a53fb248-24cd-11eb-ab22-fa163e074e61_660.jpg Никита Данченков Фото: dante_71/instagram.com

Футбольный судья Никита Данченков, который во время проведения любительского турнира был избит экс-игроком Романом Широковым, обратился с жалобой к генеральному прокурору Игорю Краснову. Арбитр просит, чтобы глава надзорного органа взял дело под свой контроль.

В жалобе Данченкова сообщается, что руководитель следствия, занимающийся инцидентом, рассматривает документы от судьи уже более десяти дней. Обычный срок выполнения данного действия — трое суток. В исключительных случаях рассмотрение жалоб может продолжаться и десять дней. Однако, замечает Данченков, уже прошло больше положенного времени, а никакого решения ни он сам, ни его адвокаты не получили.

Кроме того, пострадавшая в инциденте с Широковым сторона продолжает настаивать на том, что бывшему футболисту необходимо инкриминировать деяния в соответствии с частью 3 статьи 30 и пунктом «и» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Данченков и его юристы уверены, что игрок хотел убить или покалечить судью. Как подчёркивается в жалобе, от удара Широкова ногой у арбитра сломались часы. Если бы этой помехи не было и нога игрока пришлась прямо в лицо судьи — последствия могли быть фатальными. Тем более, замечает пострадавший, что спортсмен бил целенаправленно и попал «футбольной обувью с шипами» арбитру в глаз.

При этом следует учесть, что сила удара ногой профессионального футболиста, каким является Широков, очень большая, и от профессионального удара футбольный мяч летит со скоростью примерно 150–200 км/ч, о чём ему хорошо известно, — цитирует фрагмент жалобы «РБК-Спорт».

Инцидент произошёл в августе во время любительского футбольного матча. Широков напал на арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку. Футболист ударил его сначала в лицо, а когда тот упал — ногой. В итоге пострадавшему было наложено несколько швов. Позднее Широков в соцсетях принёс арбитру извинения.

Как ранее писал NEWS.ru, прокуратура обвинила спортсмена в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Максимальное наказание, которое может быть ему назначено, — два года лишения свободы.