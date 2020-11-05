Избившему арбитра Широкову грозит до двух лет лишения свободы

https://static.news.ru/photo/2eb831d0-1f7e-11eb-9d45-fa163e074e61_660.jpg Роман Широков Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего игрока сборной РФ по футболу Романа Широкова, который избил арбитра. Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе прокуратуры. Там уточнили, что спортсмен обвиняется в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Максимальное наказание, которое может быть ему назначено — два года лишения свободы.

Инцидент произошёл в августе во время любительского футбольного матча. Широков напал на арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку. Футболист ударил его сначала в лицо, а когда тот упал — ногой. В итоге пострадавшему было наложено несколько швов. Позднее Широков в соцсетях принёс арбитру извинения.

Ранее NEWS.ru писал, что защита Данченкова требовала переквалификации дела. По мнению адвоката, в действиях Широкова имело место покушение на убийство.