Избившему арбитра Широкову грозит до двух лет лишения свободы

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего игрока сборной РФ по футболу Романа Широкова, который избил арбитра. Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Об этом РИА Новости
Инцидент произошёл в августе во время любительского футбольного матча. Широков напал на арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку. Футболист ударил его сначала в лицо, а когда тот упал — ногой. В итоге пострадавшему было наложено несколько швов. Позднее Широков в соцсетях принёс арбитру извинения.
Ранее NEWS.ru писал, что защита Данченкова требовала переквалификации дела. По мнению адвоката, в действиях Широкова имело место покушение на убийство.