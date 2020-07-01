Испанский журналист: Селадес и Черышев — несовместимый коктейль

Испанский журналист информационного агенства EFE Хосе Игнасио Ортега предположил, почему полузащитник сборной России Денис Черышев мало появлялся в составе «Валенсии» в этом сезоне.
Селадес — это закрытый футбол. А Черышев играет, можно сказать, на позиции второго нападающего. Вместе они — несовместимый коктейль. Вины Черышева в том, что он мало появлялся на поле, нет. Здесь виновата система. Для Дениса отставка Селадеса — хорошая новость. В будущем он должен играть больше, — сказал испанский журналист NEWS.ru.
Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев перешёл из «Вильярреала» в «Валенсию» летом 2019 года. До этого он провёл в «Валенсии» сезон — на правах аренды. В этом сезоне спортсмен сыграл 19 матчей и забил один гол. «Валенсия» располагается на восьмом месте в турнирной таблице с 46 очками в запасе.
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