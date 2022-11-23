Испания разгромила Коста-Рику на ЧМ по футболу в Катаре Испания обыграла Коста-Рику на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре

Фото: Pavel Golovkin/AP/TASS

Сборная Испании разгромила команду Коста-Рики в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Встреча завершилась со счетом 7:0.

Счет на 11-й минуте открыл Дани Ольмо, на 21-й его удвоил Марко Асенсио, а спустя еще 10 минут отличился Ферран Торрес, реализовавший пенальти. Во втором тайме Ферран оформил дубль (54-я минута), на 74-й забил Гави, в концовке испанцы провели еще два мяча: Карлос Солер (90) и Альваро Мората (90+2).

Таким образом, испанцы возглавили группе F. Ранее в среду сыграли их соперники по квартету: Япония обыграла Германию со счетом 2:1.

Накануне случилась еще одна сенсация: сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2. Тогда после первого тайма фавориты также вели 1:0 после гола с пенальти (отличился Лионель Месси) и пропустили два мяча после перерыва.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это первый мундиаль, который принимает арабская страна и который проходит в зимнее время, в середине европейского футбольного сезона.