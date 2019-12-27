Шведский нападающий Златан Ибрагимович возвращается в «Милан». 38-летний футболист заключил контракт с клубом до июня 2020 года с возможностью продления на сезон.
Форвард уже выступал за «Милан» в 2010–2012 годах, а последним его клубом был американский «Лос-Анджелес Гэлакси», за который в сезоне 2019 года он забил 31 гол в 31 матче.
Ибрагимович прибудет в Италию 2 января, где пройдёт медицинское обследование и присоединится к тренировкам с командой.
Как ранее писал NEWS.ru, Ибрагимович стал совладельцем «Хаммарбю», купив акции стокгольмского клуба, который выступает в высшем дивизионе чемпионата страны.
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