https://static.news.ru/photo/bdd2593e-28d7-11ea-8313-fa163e074e61_660.jpg Златан Ибрагимович Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Шведский нападающий Златан Ибрагимович возвращается в «Милан». 38-летний футболист заключил контракт с клубом до июня 2020 года с возможностью продления на сезон.

Форвард уже выступал за «Милан» в 2010–2012 годах, а последним его клубом был американский «Лос-Анджелес Гэлакси», за который в сезоне 2019 года он забил 31 гол в 31 матче.

Ибрагимович прибудет в Италию 2 января, где пройдёт медицинское обследование и присоединится к тренировкам с командой.

Как ранее писал NEWS.ru, Ибрагимович стал совладельцем «Хаммарбю», купив акции стокгольмского клуба, который выступает в высшем дивизионе чемпионата страны.