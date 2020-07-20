Юран: «Химки» получили минимальное финансирование на выступление в РПЛ

https://static.news.ru/photo/f8cac6c8-c9c9-11ea-a961-fa163e074e61_660.jpg Сергей Юран Фото: ФК «Химки»/vk.com

Подмосковному футбольному клубу «Химки» выделена минимальная денежная сумма на то, чтобы команда сыграла в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Юран.

Он уточнил, что решение об этом было принято 17 июля. По его мнению, выступление в РПЛ — «большой престиж» для болельщиков и для города.

«Химки» вышли в финал Кубка России, за бортом остались хорошие клубы уровня премьер-лиги. И эта команда не будет играть в премьер-лиге? Это, наверное, абсурд, — заявил Юран.

Он признал, что готовиться к матчу команде было сложно из-за противоречивой информации о будущем клуба. Тренер посетовал на постоянные «вбросы» информации о том, что «Химки» якобы отказались от участия в РПЛ и намерены играть в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Он подчеркнул, что победой над екатеринбургским «Уралом» команда доказала региональным властям, что по праву заняла второе место в прерванном из-за коронавируса турнире ФНЛ. Таким образом, спортсмены заслужили право представлять Московскую область в премьер-лиге, подчеркнул Юран.

«Химки» вышли в финал Кубка России, обыграв в выездном матче «Урал» со счётом 1:3. Финальная игра состоится 25 июля на «Екатеринбург Арене». Подмосковная команда сыграет с победителем второго полуфинального поединка между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом», он состоится 19 июля в 18:30 в Северной столице.

Ранее, как писал NEWS.ru, появилась информация, что «Химки» отказались от участия в чемпионате РПЛ в следующем сезоне. Однако в клубе её назвали недостоверной.