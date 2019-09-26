Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук после победы над казанским «Рубином» (3:0) в матче 1/16 финала Кубка России по футболу поделился своими впечатлениями от игры, а также не согласился с высказываниями капитана гостей Евгения Башкирова.

— С победой над вашим бывшим клубом...

— Спасибо большое. Эмоции испытываю только положительные, но по мне этого может и не видно — я очень устал. В первую очередь отмечу, что нам удалось обыграть представителя премьер-лиги. Я говорил, что для нас это будет своего вида экзамен, который мы сдали на отлично.

— Сорокина поздравили с голевым пасом? У защитника «Рубина» неудачно срезался вынос, что позволило вам поразить ворота казанцев.

— Да нет. Поздравил Диму Тихого, он ведь отдал потрясающую передачу, которую не смог прервать Сорокин. Связка наша сработала.

— То есть Сорокина решили не гнобить, понятно.

— Конечно. Без обид.

— Что, на ваш взгляд, случилось с «Рубином»? Оппонент по именам был более грозной силой в вашем противостоянии.

— Имена же в футбол не играют. Мы вышли на поле, у нас были определённые задачи, установки тренера. Понятно, что где-то что-то не получилось, но в целом мы выполнили то, что от нас просили.

— Может, ребята из Казани просто испугались Кухарчука и Дядюна?

— Это надо уже у них спросить о том, кого они испугались (смеётся).

— Следующий соперник по Кубку — «Оренбург». Согласны, что команда тоже вполне себе проходимая?

— Мы готовимся к каждому матчу, нам без разницы, против кого нам предстоит играть: будет это «Оренбург» или «Зенит», или кто-то ещё. Это ведь футбол. «Енисей» тоже долгое время вёл в матче против «сине-бело-голубых», но затем уступил (1:2. — News.ru). Мне кажется, что можно играть против любой команды.

— Капитан «Рубина» Евгений Башкиров считает, что исход матча решил быстрый пенальти, который «Химки» реализовали уже на седьмой минуте.

— Он решил только один гол, поэтому я не согласен с тем, что исход встречи был уже предрешён. Мы вышли на поле, начали активно прессинговать соперника, добились его ошибки и реализовали стандарт. Во второй половине противостояния «Химки» действовали агрессивно, что позволило отправить в сетку ворот второй мяч. Так что пенальти ещё ничего не решил, времени было много.

— Они, наверное, не особо планировали уступать уже с первых минут...

— Это уже проблемы казанского «Рубина». Надо было решать как-то это между собой. Тут ведь могло сложиться и не в нашу пользу всё, мы могли пропустить первыми, тогда сценарий встречи был бы иным. Надо играть все 90 минут.

— Какие-то задачи есть на Кубок России? У вас достаточно боевая команда, можно и на трофей замахнуться.

— Задачи всегда стоят одни и те же — добиваться положительного результата в каждой конкретной встрече. А конкретные цели — это к руководству.

— Сил хватит на предстоящий тур в первенстве ФНЛ? Успеете восстановиться?

— Да. Благодаря нашу тренерскому и медицинскому штабам нас хорошо подготовят к следующему матчу, всё будет нормально.