Гончаренко после матча Лиги Европы посетовал на быстрый гол и плохое поле

https://static.news.ru/photo/55fb5116-14b9-11eb-8b55-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Главный тренер футбольного ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что гол форварда «армейцев» Адольфо Гайча, забитый на 5-й минуте, плохо повлиял на команду в первом матче группового этапа Лиги Европы.

Российский клуб сыграл в Австрии вничью с «Вольфсбергом» (1:1).

Мы недовольны таким результатом, рассчитывали на победу. В какой-то мере с нами злую шутку сыграл быстрый гол, после которого мы начали играть ближе к своим воротам и думать, как сдержать соперника, — цитирует Гончаренко ТАСС.

Наставник «армейцев» добавил, что в середине и в конце первого тайма россияне «очень плохо выходили из-под прессинга соперника». Это не позволяло «создавать какие-то моменты». Во втором тайме футболисты ЦСКА при подходе к штрафной австрийцев «не находили вариантов, чтобы забить», отметил Гончаренко. Он также посетовал на плохое состояние газона.

В целом мы можем и должны играть лучше. Нам не хватало качественной работы с мячом, хотя поле было не в самом лучшем состоянии, — подчеркнул тренер.

Гончаренко добавил, что считает «абсолютно неправильным» допуск к Лиге Европы стадиона с таким плохим по качеству газоном.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ЦСКА с ничьей начал выступления в групповом турнире Лиги Европы. Его гостевой матч против австрийского «Вольфсберга» закончился со счётом 1:1. «Армейцы» быстро повели в счёте — уже на 5-й минуте первым голом в составе команды отметился Адольфо Гайч. Хозяева поля отыгрались перед самым перерывом. На 42-й минуте оказался точным удар Михаэля Линдля с пенальти. В следующий игровой день, 29 октября, ЦСКА примет загребское «Динамо».