https://static.news.ru/photo/5bba5b42-4809-11ea-bd7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: glushak8/instagram.com

Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков получил серебряную медаль молодёжного первенства России сезона-2018/19.

Награду футболисту передал тренерский штаб «молодёжки» «Спартака» во время сбора в Турции.

Встретился с тренерским штабом дубля «Спартака» и получил серебряную медаль за прошлый сезон, — написал Глушаков на своей странице в Instagram.

Футболист был переведён в молодёжный состав «Спартака» в сентябре 2018 года и сыграл за команду четыре матча, забив один мяч. Глушаков отметил, что это был классный опыт, и пожелал молодым футболистам удачи.

Ранее Глушаков выложил в Instagram фотографию из бани вместе с защитником «Торпедо» Романом Шишкиным и сыном бывшего игрока «Спартака» Андрея Тихонова, защитником «Химок» Михаилом Тихоновым, писал NEWS.ru.