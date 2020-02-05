Фото: glushak8/instagram.com

Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков получил серебряную медаль молодёжного первенства России сезона-2018/19.

Награду футболисту передал тренерский штаб «молодёжки» «Спартака» во время сбора в Турции.

Встретился с тренерским штабом дубля «Спартака» и получил серебряную медаль за прошлый сезон, — написал Глушаков на своей странице в Instagram.

Футболист был переведён в молодёжный состав «Спартака» в сентябре 2018 года и сыграл за команду четыре матча, забив один мяч. Глушаков отметил, что это был классный опыт, и пожелал молодым футболистам удачи.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÑÐ¸ÑÑÐ½Ð°Ñ Ð½ÐµÐ¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾ÑÑÑ Ð½Ð° ÑÐ±Ð¾ÑÐµ Ð² Ð¢ÑÑÑÐ¸Ð¸ - Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ-ÑÐ¾ Ð´Ð¾Ð±ÑÐ°Ð»Ð°ÑÑ Ð´Ð¾ Ð¼ÐµÐ½Ñ ÑÐ¾Ð´Ð¸Ð¼Ð°Ñ ÐÑÑÑÐµÑÐ¸Ð»ÑÑ Ñ ÑÑÐµÐ½ÐµÑÑÐºÐ¸Ð¼ ÑÑÐ°Ð±Ð¾Ð¼ Ð´ÑÐ±Ð»Ñ "Ð¡Ð¿Ð°ÑÑÐ°ÐºÐ°" Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐ¸Ð» ÑÐµÑÐµÐ±ÑÑÐ½ÑÑ Ð¼ÐµÐ´Ð°Ð»Ñ Ð·Ð° Ð¿ÑÐ¾ÑÐ»ÑÐ¹ ÑÐµÐ·Ð¾Ð½. ÐÐ»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°ÑÑ ÑÑÐµÐ½ÐµÑÐ¾Ð² Ð·Ð° ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÑ, ÑÑÐ°ÑÐ°Ð»ÑÑ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ð», ÑÐµÐ¼ Ð¼Ð¾Ð³, Ð¶Ð°Ð»Ñ Ð½Ðµ Ð´Ð¾Ð±ÑÐ°Ð»Ð¸ÑÑ Ð´Ð¾ Ð¿ÐµÑÐ²Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼ÐµÑÑÐ°. Ð­ÑÐ¾ Ð±ÑÐ» ÐºÐ»Ð°ÑÑÐ½ÑÐ¹ Ð¾Ð¿ÑÑ - ÑÑÐ°ÑÑ ÑÐ°ÑÑÑÑ ÑÐ¿Ð°ÑÑÐ°ÐºÐ¾Ð²ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´ÐµÐ¶ÐºÐ¸. ÐÐµÐ»Ð°Ñ ÑÐµÐ±ÑÑÐ°Ð¼ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸ ÑÐ¿Ð¾ÑÐ½Ð¾ ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐ°ÑÑ, Ð¿ÑÐ¾Ð±Ð¸Ð²Ð°ÑÑÑÑ Ð² Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð²Ñ, Ð´Ð¾ÐºÐ°Ð·ÑÐ²Ð°ÑÑ Ð¸ Ð´Ð¾Ð±Ð¸Ð²Ð°ÑÑÑÑ ÑÐ°Ð¼ÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐ¸Ñ Ð²ÑÑÐ¾Ñ ÐÐµ Ð·Ð½Ð°Ñ, ÐºÑÐ¾ ÐºÐ°Ðº, Ð° Ð¼Ñ Ñ @eshchenko.andrey ÑÐ²Ð¾Ñ Ð¼ÐµÐ´Ð°Ð»ÑÐºÑ Ð² Ð¿ÑÐ¾ÑÐ»Ð¾Ð¼ Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð·Ð°ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐ°Ð»Ð¸ Ð¡ÐµÑÐµÐ±ÑÐ° ÐºÐ°Ðº ÑÐ°Ð· Ð² ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐºÑÐ¸Ð¸ Ð½Ðµ ÑÐ²Ð°ÑÐ°Ð»Ð¾.

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Denis Glushakov (@glushak8)

Ранее Глушаков выложил в Instagram фотографию из бани вместе с защитником «Торпедо» Романом Шишкиным и сыном бывшего игрока «Спартака» Андрея Тихонова, защитником «Химок» Михаилом Тихоновым, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях