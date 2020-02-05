Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков получил серебряную медаль молодёжного первенства России сезона-2018/19.
Награду футболисту передал тренерский штаб «молодёжки» «Спартака» во время сбора в Турции.
Встретился с тренерским штабом дубля «Спартака» и получил серебряную медаль за прошлый сезон, — написал Глушаков на своей странице в Instagram.
Футболист был переведён в молодёжный состав «Спартака» в сентябре 2018 года и сыграл за команду четыре матча, забив один мяч. Глушаков отметил, что это был классный опыт, и пожелал молодым футболистам удачи.
Ранее Глушаков выложил в Instagram фотографию из бани вместе с защитником «Торпедо» Романом Шишкиным и сыном бывшего игрока «Спартака» Андрея Тихонова, защитником «Химок» Михаилом Тихоновым, писал NEWS.ru.