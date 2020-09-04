Главный тренер «Спартака» назвал упорную работу причиной успехов клуба

https://static.news.ru/photo/80eae2e0-ef77-11ea-9d6f-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главная причина улучшения результатов у «Спартака» в начале нового сезона — это результат упорной работы на протяжении всего лета, считает главный тренер футбольного клуба Доменико Тедеско.

Мы всегда отмечали работу, когда говорили о том, что нам нужно время. Никаких тайн тут нет: мы просто продолжали работать. И будем продолжать это делать дальше, потому что мы ещё ничего не добились, — приводит слова тренера RT.

В новом сезоне Российской премьер-лиги — 2020/21 с 8 августа ФК «Спартак» успел сыграть шесть матчей. В четырёх матчах красно-белые одержали победы, ещё две игры провели вничью.

Ранее NEWS.ru писал о том, что стали известны соперники «Спартака» в Кубке России.