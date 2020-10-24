Главный тренер «Сочи» назвал сроки восстановления Нобоа

https://static.news.ru/photo/bddc96b2-15fb-11eb-824b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Федотов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение московскому «Динамо» в матче 12-го тура Российской премьер лиги со счётом 1:3.

Мы очень легко позволяли сопернику наносить удары из той зоны, откуда забиваются голы: после стандарта, другие родились тоже оттуда. Мы несвоевременно оказывали давление на игроков, которые попадали в нашу штрафную, — сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции.

Он добавил, что команда изучала работу нового тренера «Динамо», «Сочи» был готов, что в матче будет больше прессинга со стороны хозяев.

В целом мы из-под него [прессинга] нормально выходили в нескольких эпизодах. Нам не хватило качества атаки в единоборствах. Мы не могли встретиться с мячом, но достойно сопротивлялись. Естественно, когда выпадают ключевые футболисты, естественно ощущается потеря. Нобоа вернётся к нам через три недели после восстановления травмы задней поверхности бедра, — заключил специалист.

Как писал NEWS.ru, московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.