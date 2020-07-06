Глава «Газпрома» Миллер назвал главные факторы чемпионства «Зенита»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил петербургский футбольный клуб «Зенит» с победой в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20. Он назвал чемпионство команды убедительным и рекордно досрочным.
Главный фактор успеха в этом году — порядок и дисциплина. Это позволило в таблице чемпионата соблюдать необходимую социальную дистанцию от преследователей, — цитирует Миллера пресс-служба «Зенита».
Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал семикратным чемпионом России по футболу. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак показал видео из раздевалки команды после победы над «Краснодаром». Футболисты петербургской команды поздравили наставника с рождением внучки. 44-летний специалист в течение одного дня стал дедушкой и чемпионом России.
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