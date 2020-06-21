После встречи чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Оренбургом» сотрудники пресс-службы московского клуба не стали ограничиваться традиционной послематчевой пресс-конференцией главных тренеров команд. Они организовали общение журналистов — естественно, также в формате онлайн-брифинга — с российско-бразильским голкипером «красно-зелёных» Маринато Гильерме.

— Почему игра получилась такой неровной и нелогичной? У «Локомотива» было много голевых моментов даже после удаления полузащитника Рифата Жемалетдинова в конце первого тайма, но страдала реализация?

— Да, могу сказать, что игра получилась сумасшедшая, необычная. Но моё мнение таково: нам не хватило второго гола. Даже когда у нас было на одного футболиста меньше, мы контролировали игру. После удаления у соперника «Локомотиву» стало сложнее: у «Оренбурга» стало больше моментов, чем раньше. Когда мы играем дома и у нас есть возможность забить, нужно это делать, потому что когда ты не забиваешь, у соперника появляется кураж. Нам нельзя так играть, как сегодня, когда мы не реализуем много моментов.

— Что можете сказать про акцию фанатов в адрес бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина и руководства клуба?

— Моё внимание было сосредоточено на игре. Я был сконцентрирован на сто процентов, и мне не было слышно, что скандируют фанаты. Конечно, я слышал фамилию Сёмина, а остальное не было понятно. Для нас понятна реакция болельщиков, но мы должны делать своё дело, играть в футбол и решать свою задачу. Мы должны идти дальше, играть за клуб, который нас кормит. Жизнь продолжается.

Юрий Сёмин Сергей Булкин/NEWS.ru

— Может, вам стоит исполнять пенальти? Вы же видели, как его пробил в концовке встречи Эдер.

— Моя задача — защищать ворота, а не забивать. Эдер — хороший футболист. У лучшего нападающего мира тоже бывают такие ошибки, как у Роналду, например.

— Что изменилось в «Локомотиве» с приходом Марко Николича?

— Ещё рано говорить о каких-то изменениях. Новый главный тренер старается нас сильно мотивировать. Мы с ним работаем всего-то дней десять. Видно, что у него есть своя философия. Он такой тренер, который любит мотивировать игроков на многое. Николич говорит, что нам нужно всегда держать мяч, много работать над давлением на соперника. Но пока рано ждать чего-то нового, потому что с Сёминым мы были почти четыре года, а сейчас произошли резкие изменения. Это сложно. Мы потихоньку адаптируемся к игровой философии Николича.

— Вашего соотечественника Серкейру Мурило Сёмин чаще использовал либо в опорной зоне, либо в центре обороны при схеме с тремя центральными защитниками. Но против «Оренбурга» он играл в паре с Ведраном Чорлукой при расстановке 4-2-3-1. Как оцените его игру в этой роли?

— Мне понравилась его игра сегодня. Хотя мне ещё нужно весь матч проанализировать, и я делаю это дома, потому что по видеозаписи игра смотрится совсем по-другому, чем когда ты находишься на поле. Сегодня у Мурило была надёжность. Никаких претензий и критики к ребятам нет. Мурило — молодой игрок, который ещё в процессе адаптации. Он уже почти год с нами, и у него большая перспектива. Действительно, у Сёмина он неудачно играл в защите, но я всё равно ему доверяю.

— Расскажите про эпизод в середине второго тайма, когда в вас врезался нападающий «Оренбурга». Нет ли у вас повреждений?

— Был игровой момент. Соперник пошёл до конца, но ничего серьёзного не случилось. Надеюсь, что через пару дней буду снова готов к тренировкам.

«Локомотив»/twitter.com

— Какие-то другие матчи в этом туре вы видели? Какие у вас впечатления?

— Вчера видел встречу ЦСКА — «Зенит». Удивительно, конечно, потому что ЦСКА играл дома. Не могу сказать, что с «армейцами» произошло. Когда тебе забивают на первых минутах, это очень сложно. А здесь уже после 10-й минуты было 0:2. Я слышал, что ЦСКА мог быть физически неготовым. Первая игра «Сочи» с «Ростовом» — это вообще без комментариев. В матче «Крылья Советов» — «Ахмат» тоже был неожиданный результат. И вообще, обычно в чемпионате России не забивают столько мячей. Но я думаю, что все соскучились по футболу, а для меня самое главное, что «Локомотив» победил.