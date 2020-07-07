Гендиректор «Зенита» считает, что в «Спартаке» не понимают юмора

https://static.news.ru/photo/5db8f142-c112-11ea-afeb-fa163e074e61_660.jpg Александр Медведев Фото: ФК «Зенит»/vk.com

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на жалобу московского «Спартака» в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) из-за сравнения действий игроков команды Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна в чемпионской раздевалке с предстоящим матчем против «красно-белых».

Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение, — цитирует Медведева Sport24.

Ранее сообщалось, что Медведев считает спорный момент с непристойным поведением на видео из раздевалки с участием игроков команды Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна нормальным проявлением эмоций после победы в сезоне-2019/20. Он предложил считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в полуфинальном матче Кубка России.

Позже заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов написал письмо главе комитета по этике РФС Семёну Андрееву с просьбой дать оценку высказыванию Медведева по поводу провокационного видео из раздевалки петербургской команды.

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России по футболу. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин. Церемония вручения кубка состоится 8 мая после матча 27-го тура чемпионата России с «Сочи», писал NEWS.ru.