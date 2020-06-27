Газзаев раскритиковал уровень футболистов ЦСКА

https://static.news.ru/photo/2715b864-b87a-11ea-8aca-fa163e074e61_660.jpg Валерий Газзаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер России, председатель Комитета Государственной думы РФ по делам национальностей Валерий Газзаев раскритиковал футбол, который показывают игроки московского ЦСКА.

Кто из нынешних армейцев — твёрдый кандидат в национальную сборную России? На Фернандесе счёт начинается и заканчивается. А давно ли ЦСКА был базовым клубом сборной? Какой футбол показывает Влашич? Посмотрите объективно, на какой уровень скатился Чалов, — цитирует Газзаева «Матч ТВ»

Газзаев в 2001–2003 годах был главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА, а в 2001–2002 годах возглавлял молодёжную сборную России, которая боролась за выход на чемпионат Европы 2002 года, однако не прошла в стыковые матчи. Также возглавлял национальную сборную (2002–2003). Затем в 2003 году он вернулся на пост наставника «армейцев» и 18 мая 2005 года вместе с командой впервые в истории России завоевал Кубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). После ухода от «красно-синих» в 2008 году он стал главным тренером киевского «Динамо». 11 января 2011 года стал президентом «Алании». В феврале 2014 года футбольный клуб «Алания», руководимый Газзаевым, прекратил своё существование.

Ранее NEWS.ru писал, что три команды немецкой Бундеслиги интересуются нападающим московского футбольного клуба ЦСКА Фёдором Чаловым. На 22-летнего нападающего претендуют «Хоффенхайм», «Байер» и «Вольфсбург». Отмечается, что ЦСКА готов расстаться с футболистом за €10 млн, при этом сумма может быть увеличена за счёт бонусов.