Газаеев считает, что «Ростову» нельзя засчитывать поражение в матче РПЛ

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Заслуженный тренер России, председатель Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Газзаев рассказал, как правильно поступить футбольному клубу «Ростов», где у шести игроков накануне матча в Сочи обнаружены признаки коронавирусной инфекции

Я не думаю, что надо засчитывать техническое поражение. Никто от этого не застрахован. В первую очередь мы должны думать о здоровье людей. Надо перенести встречи. Не исключено, что и дальше что-то будет. Надо подойти к этому вопросу более гуманно. В АПЛ возобновляется чемпионат, если такая ситуация будет и у них, то руководство закроет турнир. Мы не можем подобное регулировать, но подходить к этому вопросу необходимо гуманно, — сказал Газзаев на пресс-конференции, посвящённой Всемирному дню детского футбола, который отмечается 19 июня, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Ранее пресс-служба «Ростова» сообщила, что клуб за два дня до матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» уходит на двухнедельный карантин. В коллективе отметили, что игроки полностью изолированы от команды. Как известно, с ними контактировали 42 сотрудника клуба — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды. Также в сообщении отмечается, что клуб незамедлительно поставил в известность руководство, профильные ведомства, Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу (РПЛ), писал NEWS.ru.