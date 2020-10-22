Гандболист ЦСКА: «Зенит» выглядел отвратительно в Лиге чемпионов

https://static.news.ru/photo/84c65e24-146d-11eb-af9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Гандболист мужского московского клуба ЦСКА Александр Деревень оценил шансы российских футбольных клубов в Лиге чемпионов.

Судя по игре «Зенита», который в группе один из фаворитов, шансы не велики. Петербуржцы показали непонятный футбол, — сказал Деревень в интервью NEWS.ru.

Он хочет, чтобы коллективы «показывали классный футбол, результативный, атакующий».

По его мнению, получается, что российские клубы отсиживаются в защите и пытаются выехать на контратаках, где ничего не получается.

В этом смысле мне, конечно, больше всего импонирует «Краснодар», потому что команда всё время показывает свой футбол, старается играть от себя, какой бы ни был соперник, — добавил он.

Ранее NEWS.ru сообщал , что старт в главном еврокубковом турнире обернулся для российских команд не лучшим образом. «Зенит» на своём поле не смог обыграть «Брюгге», а «Краснодар» еле увёз ничью из Франции. Коллектив Сергея Семака перед игрой первого тура группового этапа Лиги чемпионов столкнулся с небольшими проблемами.

Главный тренер футбольного «Локомотива» Марко Николич высказался по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (2:2). По его словам, он «не очень доволен» ничьей, поскольку «красно-зелёные» планировали привезти из Австрии три очка.

Полностью интервью с гандболистом можно прочитать на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».