Гандболист ЦСКА: «Зенит» выглядел отвратительно в Лиге чемпионов

Гандболист мужского московского клуба ЦСКА Александр Деревень оценил шансы российских футбольных клубов в Лиге чемпионов.
Судя по игре «Зенита», который в группе один из фаворитов, шансы не велики. Петербуржцы показали непонятный футбол, — сказал Деревень в интервью NEWS.ru.
Он хочет, чтобы коллективы «показывали классный футбол, результативный, атакующий».
По его мнению, получается, что российские клубы отсиживаются в защите и пытаются выехать на контратаках, где ничего не получается.
В этом смысле мне, конечно, больше всего импонирует «Краснодар», потому что команда всё время показывает свой футбол, старается играть от себя, какой бы ни был соперник, — добавил он.
Ранее NEWS.ru
Главный тренер футбольного «Локомотива» Марко Николич высказался по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (2:2). По его словам, он «не очень доволен» ничьей, поскольку «красно-зелёные» планировали привезти из Австрии три очка.
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